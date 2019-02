Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrraddiebstähle

Bühl (ots)

Bereits seit Anfang des Jahres wurden in Bühl, insbesondere am Bahnhof und einer Schule in der Humboldtstraße, einige Fahrräder gestohlen. Nun gelang den Beamten der Polizei Bühl ein Ermittlungserfolg. Ein 17-Jähriger steht demnach in Verdacht, in zurückliegender Zeit mehrere Fahrraddiebstähle begangen zu haben. Gegen ihn richtet sich nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Räder sichergestellt, welche noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Personen, deren Fahrrad in den letzten 2 Monaten im Raum Bühl entwendet wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

