POL-OG: Baden-Baden - Baumaterial in Brand geraten

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr geriet auf dem Verbindungsweg zwischen den beiden Parkdecks am Fachmarkzentrum dort gelagertes Baumaterial in Brand. Die Feuerwehr Baden-Baden war mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Gebäudeteile wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, so dass nur ein Sachschaden an den Baumaterialien entstand. Es ist allerdings von einer Brandlegung auszugehen, so dass die Polizei Baden-Baden die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Baden-Baden, Tel. 07221-680-0. /ag

