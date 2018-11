POL-EL: Werlte - Auto streift Trage eines Rettungswagens

Werlte (ots) - Bereits am Dienstag vergangener Woche ist es an der Straße Osterend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Besatzung eines Rettungstransportwagens (RTW) war dort gegen 07.20 Uhr im Einsatz. Sie stellten das Fahrzeug am Straßenrand ab und holten die Transporttrage von der Behandlungsfläche. Sie stellten diese hinter dem RTW ab. Ein in Richtung Vrees fahrender schwarzer Kleinwagen fuhr an dem Rettungsfahrzeug vorbei und stieß beim Einscheren gegen die Trage. Sie fiel um und wurde erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

