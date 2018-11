POL-EL: Sögel - Sachbeschädigung am Heimathaus

Sögel (ots) - Zwischen Donnerstag und Sonntag wurden am Heimathaus in der Straße Grünbergs Weide mehrere Außenlampen sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Die Täter dürften dabei eine Zwille benutzt und mit Kunststoffkugeln auf die beschädigten Gegenstände geschossen haben. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 zu melden.

