POL-EL: Papenburg - Küchenbrand

Papenburg (ots) - Gestern kam es am frühen Morgen zu einem Brand in einer Küche in der Straße Umländer Wiek links. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Kunststofftisch in Brand. Das Feuer wurde durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht. Durch die entstandene Rauchentwicklung zog sich ein 21-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer wurde lediglich der Küchentisch beschädigt. Ein Schaden an dem Wohngebäude entstand nicht. Neben Rettungskräften war auch die Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

