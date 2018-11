POL-EL: Uelsen - Münzautomat beschädigt

Uelsen (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und gestern Vormittag versuchten bislang unbekannte Täter einen Münzautomaten der SB-Waschanlage in der Rudolf-Diesel-Straße aufzubrechen. Der Automat hielt dem Versuch stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell