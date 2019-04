FW-F: Gemeinsame Pressemeldung von Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main, Feuerwehr Frankfurt am Main und der Frankfurter Polizei zur geplanten Bombenentschärfung am Sonntag, 14. April 2019

Feuerwehr Frankfurt am Main

Wie bereits bekannt, wurde bei einem Übungstauchen der Frankfurter Feuerwehr, im Bereich der Alten Brücke, im Main eine 250 kg Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt.

Die Kampfmittelräumung durch Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt, ist für Sonntag, den 14. April 2019, im Laufe des Vormittags geplant.

Aus Sicherheitsgründen müssen dazu auf beiden Seiten des Mainufers die ersten Häuserreihen in einem festgelegten Bereich evakuiert werden. Des Weiteren wird in der zweiten Häuserreihe, in einem ebenfalls vom Kampfmittelräumdienst festgelegten Bereich, eine besondere Verhaltensweise einzuhalten sein. Dies bedeutet, dass betroffene Anwohner in den Gebäuden (gelbe Schutzzone) verbleiben dürfen. Sie sind jedoch angehalten, Fensterbereiche auf der dem Main zugewandten Seite zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Aufenthalt im Freien ist in diesem Bereich für die Dauer der Evakuierungszeit aus Sicherheitsgründen verboten.

Im Bereich des Straßen- und Schiffsverkehrs sowie im öffentlichen Nahverkehr wird es durch Sperrungen zu Behinderungen kommen.

Zur Visualisierung der geplanten Evakuierungsmaßnahmen werden Karten mit Darstellung der zwei Evakuierungszonen veröffentlicht. https://arcg.is/1Gnr4W

Rote Zone (Evakuierungszone): Alle Bewohner dieser Zone müssen bis Sonntag, 14. April 2019, 08:00 Uhr ihre Wohnung sowie diesen Bereich verlassen haben. Im Anschluss daran wird der Bereich durch die Polizei und die Stadtpolizei kontrolliert.

Gelbe Zone (Schutzzone): Hier gilt wie oben beschrieben die Vorgabe der besonderen Verhaltensweisen, die am Sonntag, 14.04.19 ab 09:30 Uhr bis zur Freigabe einzuhalten sind.

Eine Betreuungsstelle für die von der Evakuierung betroffenen Personen wird im Ratskeller des Römers, Paulsplatz 5, eingerichtet. Betroffene Anwohner werden auch mittels Wurfzetteln informiert. Diese werden gebeten, auch ihre Nachbarn zu informieren. Ferner erfolgen aktuelle Rundfunkwarnmeldungen.

Über die Dauer der Maßnahmen können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Das Ende der Sperrungen wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social-Media-Kanäle und die bekannten Webseiten der Frankfurter Feuerwehr und der Frankfurter Polizei bekannt gegeben.

Die Feuerwehr Frankfurt hat unter der Rufnummer 069/212-111 ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Donnerstag, 11.04.19 bis 20:00 Uhr Freitag, 12.04.19, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Samstag, 13.04.19, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sonntag, 14.04.19, 06:00 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen.

Hilfsbedürftige oder bettlägerige Menschen, die im Bereich der roten Zone wohnen, werden gebeten, sich über das Bürgertelefon zu melden, wenn sie bei der Evakuierung Hilfe benötigen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Webseiten der Feuerwehr und Polizei: www.feuerwehr-frankfurt.de www.polizei.hessen.de/ppffm

