POL-D: Straßenraub in der Altstadt - 28-Jähriger leicht verletzt - Zwei Täter flüchtig

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. März 2019, 5 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, war am frühen Samstagmorgen ein 28-Jähriger im Bereich Grabbeplatz unterwegs In Höhe der Heinrich-Heine-Allee wurde er von zwei Männern angehalten. Einer bedrohte ihn sofort mit einem Klappmesser und verlangte die Herausgabe des Handys. Als der 28-Jährige sich weigerte, schlug ihm der Komplize mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Der "Schläger" stahl danach das Handy aus der Hosentasche des Opfers. Beide Täter rannten anschließend in unbekannte Richtung davon. Bei dem Raub erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er erstattete wenig später eine Anzeige.

Beschreibung der Täter:

1. Täter: Circa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, athletische Figur, schwarze kurze Haare, Dreitagebart

2. Täter: Circa 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, 1,80 bis 1,90 Meter groß, athletische Figur, kurze schwarze Haare, Dreitagebart

Hinweise von Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

