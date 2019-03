POL-D: Flingern: Versuchter Raub auf Kiosk - Bewaffneter Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Polizei Düsseldorf

Flingern: Versuchter Raub auf Kiosk - Bewaffneter Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Samstag, 23. März 2019, 0.10 Uhr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei betrat in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Kiosk an der Dorotheenstraße. Er forderte von dem 24-jährigen Inhaber die sofortige Herausgabe der Einnahmen und zeigte dabei auf eine in seinem Hosenbund steckende Waffe. Der 24-Jährige ging jedoch nicht auf die Forderung des Täters ein und verlangte, dass dieser sofort seinen Kiosk verlasse. Vermutlich auch durch vorbeigehende Passanten gestört, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Büdchen.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und war zur Tatzeit mit einem grauen Kapuzenpulli mit schwarzen Ärmeln bekleidet. Er hatte sich mit einer Sturmhaube und einer Sonnenbrille maskiert und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Bei der Waffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

