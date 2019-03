Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Oberbilk, Aufmerksame Zeugin beobachtet Einbruchsversuch und ruft Polizei - Zwei tatverdächtige Jugendliche festgenommen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 21. März 2019, 14.05 Uhr.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gestern in der Ellerstraße zwei jugendliche Gestalten die auf ein Flachdach kletterten und sich anschließend an einem Fenster zu schaffen machten. Die beiden 15- und 17-Jahre alten Jugendlichen waren der Zeugin schon kurz vorher durch ihr verhaltensoriginelles Gebaren an ihrer Haustür aufgefallen. Wenig später konnte die Düsseldorferin die beiden Jungs dabei beobachten, wie diese zunächst ein Flachdach erklommen und sich dann an den Rollläden eines Fensters zu schaffen machten. Die Zeugin reagierte goldrichtig, filmte die beiden mutmaßlichen Täter und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen quasi auf frischer Tat in "Empfang".

Der einschlägig polizeibekannte 17-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 15-Jährige ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell