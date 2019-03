Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Stadtmitte - MEK-Beamte stellen Autoaufbrecher - Mittäter flüchtig - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf-Stadtmitte - MEK-Beamte stellen Autoaufbrecher - Mittäter flüchtig - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Mittwoch, 20. März 2019, 17 Uhr

MEK-Beamte stellten heute Nachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt einen bekannten Autoaufbrecher aus Düsseldorf. Sein Komplize konnte im allgemeinen Durcheinander flüchten. Eine Fahndung nach ihm rund um ein großes Einkaufszentrum in der Innenstadt an der Bahnstraße verlief negativ. Bei dem Einsatz gaben die Beamten Warnschüsse in die Luft ab. Verletzt wurde niemand. Der 33-jährige Tatverdächtige wird gerade im Präsidium vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Wenn entsprechende Informationen vorliegen, wird morgen nachberichtet.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell