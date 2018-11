Patersberg (ots) - Am Montag, den 19.11.2018, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich und mittels Aufhebeln eines Fenster in ein Einfamilienhaus in der Herschelberg in Patersberg ein. Unter Ausnutzung der kurzzeitigen Abwesenheit der Hauseigentümer wurden diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, welche mit sachdienlichen Hinweisen zur Tatklärung beitragen können. Hinweise werden an die Polizeiinspektion St.Goarshausen, Telefon: 06771-9327-0 oder per E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de erbeten.

