Miehlen (ots) - Am 19.11.2018 ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 335 zwischen Miehlen und Nastätten. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr vom Firmengelände des ortsansässigen Steinmetzbetriebs auf die L 335 ein. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw-Fahrer, welcher die L 335 aus Richtung Nastätten in Fahrtrichtung Miehlen befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkws, wobei der einfahrende Pkw im Bereich der Fahrertür so schwer getroffen wurde, dass der Fahrer im Anschluss durch die Freiwillige Feuerwehr Miehlen aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste. Der Fahrer des Kleinwagens wurde mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen. Die Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Nastätten eingeliefert. Der Fahrer des zweiten Pkw erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 335 wurde für die Dauer von ca. 2 Stunden vollgesperrt.

