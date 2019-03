POL-D: Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall auf Messeparkplatz - 47-Jähriger schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Nachdem heute Mittag (12.30 Uhr) ein 47-jähriger Pole auf der Straße "Am Staad" als Beifahrer aus einem Lkw gestiegen war, ging er vor dem Fahrzeug her und wurde dabei von dem 55-jährigen Fahrer übersehen. Der Mann fuhr an und überrollte mit dem vorderen linken Rad seinen Arbeitskollegen. Mit schwersten Verletzungen musste dieser von einem Rettungstransporthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht laut Angaben der behandelnden Ärzte nicht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

