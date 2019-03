Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Rheine (ots)

Auf der Salzbergener Straße ist am Montagmittag (18.03.2019) eine 70-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Rheinenserin wollte gegen 13.20 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in Höhe Hausnummer 72 über die Straße gehen. Dabei wurde sie von einem 63-jährigen Mofa-Fahrer erfasst. Die 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Mofa ist gering.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell