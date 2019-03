Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

An der Einmündung Goldhügelstraße/ Osnabrücker Straße ist ein Stromkasten angefahren und beschädigt worden. Am Unfallort konnnte roter Lackabrieb festgestellt werden, der von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Beschädigungen an dem Stromkasten sind am Donnerstagvormittag (14.03.) festgestellt und der Polizei gemeldet worden. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

