POL-ST: Rheine-Mesum/Hauenhorst, Unfall am Bahnübergang

Auf dem Golfplatz in Rheine-Mesum haben zwei junge Männer im Laufe des Sonntagsabends (17.03.2019) zwei Golf-Caddy entwendet und sind damit losgefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sie anschließend in Mesum unterwegs, bis sie gegen 04.15 Uhr auf der Mesumer Straße befanden. Zwischen dem Schoppenkamp und der Bürgerstraße blieb einer der beiden 24-Jährigen mit dem Fahrzeug auf dem Bahnübergang liegen. Gemeinsam versuchten sie, das Gefährt von den Gleisen zu schieben. Ein in Richtung Rheine fahrender Zug kollidierte jedoch mit dem Caddy. Die beiden Männer, die sich in Sicherheit gebracht hatten, entfernten sich sofort. Einer von ihnen kehrte jedoch zurück und informierte die Einsatzkräfte. Der zweite Rheinenser konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Der Caddy wurde beim Zusammenprall mit dem Zug vollkommen beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. In dem Zug hatten sich noch keine Fahrgäste befunden. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort waren die Mesumer Straße und der Bahnübergang komplett gesperrt. Den beiden alkoholisierten Männern wurden Blutproben entnommen.

