Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Auf der Kreuzung Grevener Landstraße/Wittlerdamm/Kanalstraße hat sich am späten Freitagabend (15.03.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.25 Uhr fuhr ein 32-jähriger Grevener mit seinem PKW auf dem Wittlerdamm. An der vorfahrtberechtigten Grevener Landstraße hatte er den Schilderungen zufolge angehalten. Als er diese dann in Richtung Kanalstraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-jährigen Frau aus Greven. Die 54-Jährige war in Richtung Greven gefahren. Bei dem Unfall erlitten der 32-Jährige leichte und die 54-Jährige schwere Verletzungen. Die Grevenerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beiden PKW werden auf cirka 15.000 Euro geschätzt.

