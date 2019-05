Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190503 - 496 Frankfurt-Praunheim/Hausen: Trickdiebe haben es auf Seniorinnen abgesehen

Frankfurt (ots)

(ka) In zwei Fällen wandten gestern, am frühen Abend, Trickdiebe den "Glas Wasser-Trick" an. Einmal waren sie erfolgreich und klauten etwa 200 Euro Bargeld.

Die Diebe, ein Mann und eine Frau, versuchten zunächst ihr Glück bei einer knapp 90-jährigen Frau in deren Wohnung in Praunheim. Gegen 18 Uhr sprachen sie die Frau an, stellten sich als ihre neuen Nachbarn vor und boten an, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dort angekommen fragten sie nach einem Glas Wasser und traten in den Flur. Was sie nicht wussten, die Schwester der Seniorin befand sich ebenfalls in der Wohnung und wies sie an, diese sofort zu verlassen, was sie dann auch taten.

Etwa 30 Minuten später sprachen die beiden Trickdiebe eine über 80-Jährige in Hausen an und gingen mit ihr nach Hause. An dem Haus angekommen, baten sie ebenfalls um ein Glas Wasser in der Wohnung. Die hilfsbereite Seniorin gab der Frau ein Glas Wasser, während der Mann in das Wohnzimmer ging. Als die Trickdiebe wieder weg waren, bemerkte sie, dass eine Geldkassette mit etwa 200 Euro Bargeld fehlte.

Die Polizei geht, nach aktuellem Erkenntnisstand, davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: Männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 30 bis 35 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, Kinnbart, helles Hemd, dunkle Jacke, blaue Jeans.

2. Tatverdächtiger: Weiblich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 20 bis 25 Jahre alt, 155 bis 160 cm groß, schlanke Statur, dunkle, lange Haare (zu einem Zopf gebunden), dunkle Kleidung, schwarzer, langer Rock, beige Handtasche.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell