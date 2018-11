POL-PDKH: Jagdunfall in Dalberg - Obduktionsergebnis steht fest

Bad Kreuznach (ots) - Heute Morgen wurde die Leiche der bei dem Jagdunfall in Dalberg getöteten 86-jährigen Frau im rechtsmedizinischen Institut in Mainz untersucht. Todesursächlich war die erlittene Schussverletzung des Opfers, so das eindeutige Ergebnis der Obduktion. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

