Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Japan-Tag 2019 Abendbilanz der Feuerwehr Düsseldorf - 252 Einsätze im Stadtgebiet - Über 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 25. Mai 2019, 21.10 Uhr, Altstadt

Am heutigen Samstag fand zum 18. Mal der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Bereits ab dem frühen Vormittag strömten die ersten Fans der fernöstlichen Kultur in die Altstadt. Bei diesem sonnigen Samstag war die Veranstaltungsmeile zwischen Apolloplatz und der Wiese an der Reuterkaserne sehr gut besucht. Der Höhepunkt und gleichzeitiger Abschluss des Japan-Tages wird das Japanische Feuerwerk gegen 23 Uhr sein. Bis 21 Uhr hatten die elf Disponenten und zwei Führungsdienste in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf 252 Einsätze im gesamten Stadtgebiet aufgenommen. Davon entfielen 225 Notfalleinsätze und Krankentransporte auf den Rettungsdienst. Der Sanitätsdienst hatte bis zum Abend in den Unfallhilfsstellen 119 Menschen versorgt, davon mussten zehn für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werde. Die bereits seit Jahren etablierte und ständig angepasste Einsatzplanung der Feuerwehr hat auch in diesem Jahr wieder eine schnelle Versorgung aller Menschen nicht nur in der Altstadt, sondern in der gesamten Landeshauptstadt Düsseldorf sichergestellt. Vor allem durch die Unterstützung von rund 70 größtenteils ehrenamtlichen Helfern der Johanniter Unfallhilfe, des Malteser Hilfsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter Bundes konnte eine schnelle sowie professionelle medizinische Hilfe für alle Feiernden gewährleistet werden. Während der Feierlichkeiten rückten bis zum Abend die Einheiten der Feuerwachen zu insgesamt fünf Brandeinsätzen und 22 technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet aus.

Während des Abschlussfeuerwerks werden neben den zahlreichen Landkräften auch Einsatzkräfte zu Wasser die bisher friedliche Veranstaltung unterstützen. So sind neben dem Feuerlöschboot und dem Rettungsboot der Feuerwehr Düsseldorf, vier weitere Rettungsboote der Hilfsorganisationen sowie das Feuerlöschboot aus Neuss zur Absicherung ab circa 22 Uhr auf dem Rhein in Höhe Altstadt unterwegs.

