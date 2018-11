POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrollen

Kaiserlautern - Mehlingen (ots) - Auf der Mannheimer Straße in Kaiserlautern und der Hauptstraße in Mehlingen führten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserlautern 2 am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen mit dem Lasermessgerät durch.

In Kaiserlautern erfolgte die Messung zwischen 8.40 Uhr und 10.15 Uhr. Insgesamt wurden dabei 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde war der Schnellste mit einer Geschwindigkeit von 76 Kilometer pro Stunde unterwegs. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 140 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

In Mehlingen wurde der Verkehr in der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 12.55 Uhr überwacht. Elf Geschwindigkeitsverstöße wurden hier festgestellt. Der Spitzenreiter war bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde mit 48 Kilometer pro Stunde unterwegs. Folge dieser Ordnungswidrigkeit ist ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt. |gi

