Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2019, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mit einem offensichtlich kantigen Gegenstand auf die Motorhaube eines in der Hauptstraße geparkten Pkw ein und beschädigte diese so. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rplp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-0

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell