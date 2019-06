Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Motorrollers am Spadener See + Einbruch in Vereinsheim in Wehden

Cuxhaven (ots)

Diebstahl eines Motorrollers am Spadener See

Schiffdorf. Am gestrigen Montag (Am 24.06.2019) entwendete jemand in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:50 Uhr einen grauen Motorroller (Yamaha Aerox), der auf einem Parkplatz "Am Spadener See" im dortigen Eingangsbereich abgestellt gewesen ist. An dem Motorroller war das blaue Versicherungskennzeichen "589 KRI" angebracht. Der Schlüssel war zuvor aus einem am See abgelegten Rucksack gestohlen worden. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf zu melden (Tel.: 04706 / 9480).

Einbruch in Vereinsheim in Wehden

Schiffdorf. In der Nacht zu Montag (24.06.2019) drangen noch unbekannte Täter nach Einschlagen einer Scheibe in das Vereinsheim des Sportvereins in der Hauptstraße in Wehden ein. Der oder die Täter erbeuteten zehn Flaschen Captain Morgan Rum.

