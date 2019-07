Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit einem Kind

Speyer (ots)

Schürfwunden und Hämatome erlitt am frühen Samstagabend ein 13-jähriger Junge, als er mit seinem Fahrrad vom Gehweg im Ginsterweg auf die Straße wechselte. Hier kollidierte er mit einem PKW, der den Ginsterweg aus Richtung Fliederweg kommend befuhr. Durch die Kollision mit dem PKW überschlug sich der Junge und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und später in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Am PKW des 33-jährigen Fahrzeugführers entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 2000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell