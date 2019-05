Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Ticket, aber mit Haftbefehl gesucht

Lörrach (ots)

Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag in der S6 durch den Prüfdienst der SBB ohne gültiges Ticket angetroffen und am Hauptbahnhof Lörrach an eine Streife der Bundespolizei übergeben.

Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den nigerianischen Staatsangehörigen drei Ausschreibungen bestanden. Da er eine Strafe wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nicht beglichen hatte war er durch die Staatsanwaltschaft Mannheim zur Festnahme ausgeschrieben. Ihm drohten deshalb 40 Tage Freiheitsstrafe. Der Mann, der sich mit einem gültigen italienischen Reiseausweis und einem italienischen Aufenthaltstitle ausweisen konnte, war jedoch in der Lage die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400 Euro zu begleichen und seine Festnahme abzuwenden. Die beiden weiteren Ausschreibungen waren Aufenthaltsermittlungen, durch das Amtsgericht Mannheim wegen Körperverletzung und durch die Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe wegen Asylgesetz. Beiden Behörden konnte die Bundespolizei die nötigen Daten übermitteln.

Der 39-Jährige konnte nach Abschluss der Maßnahmen und mit einer Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen im Gepäck seine Reise fortsetzten.

