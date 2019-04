Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Erfolgreiche Hubschraubersprungfahndung

Neuenburg/Kehl (ots)

Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern führte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Freitagabend eine Hubschraubersprungfahndung mit Kontrollstellen im Bereich der französischen Grenze zwischen Kehl und Neuenburg durch. An den Kontrollen beteiligt waren neben den Kräften der Bundespolizeiinspektionen Weil am Rhein und Offenburg, Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg und des Zoll. Schwerpunkt der Aktion war die Verhinderung der illegalen Migration, das Feststellen von Verstößen gegen Verbringungsverbote sowie die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Im Rahmen der Kontrollen wurden unter anderem drei gefälschte Dokumente, Verstöße gegen das AufenthG, BtmG und WaffG festgestellt. Ein Fahrzeugführer muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten und ein weiterer wegen Trunkenheit im Verkehr.

