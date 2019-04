Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof

Erzingen (ots)

Da der 32-Jährige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro nicht begleichen konnte wurde er am Freitagabend durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zuvor war der deutsche Staatsangehörige am Bahnhof Erzingen durch eine Streife des Zoll kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Herrn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorliegt. Um die 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden hätte er die 2400 Euro Gelstrafe begleichen müssen.

