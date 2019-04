Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen 122 Tagen Restfreiheitsstrafe

Freiburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Samstagmittag einen 40-Jährigen festnehmen, der aufgrund eine Haftbefehls gesucht wurde. Der deutsche Staatsangehörige war durch die Justiz in Freiburg wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt ursprünglich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Von dieser Strafe waren nun 122 Tage Restfreiheitstrafe zur Vollstreckung ausgeschrieben. Der 40-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

