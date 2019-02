Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aggressionen am Blumenkübel ausgelassen

Lauterecken (ots)

Am Samstagnachmittag beschädigt ein junger Mann mittels Fußtritte einen Blumenkübel. Die Inhaberin eines Geschäfts in der Bahnhofstraße beobachtete, dass der Mann den besagten Blumenkübel durch Tritte zerstörte. Ein Grund für dieses Verhalten ist bislang nicht ersichtlich. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell