POL-PDKL: Zweimal Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bosenbach (ots)

Gleich zweimal verursachte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug samt Auflieger am 22.02.2019, kurz nach 11.30 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Ringstraße. Erst blieb er mit dem hinteren Teil des Aufliegers an einem Carport hängen und beschädigte dieses, wenige Meter später streifte er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW am Außenspiegel. Erst durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Fahrer des LKW`s zum Anhalten bewegt werden. Gegen den Fahrer des LKW wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort in zwei Fällen ermittelt.

