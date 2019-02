Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Meisenheim (ots)

Beschädigungen an seinem PKW VW Golf hat ein Mann am Donnerstagmorgen bei der Rückkehr zum Fahrzeug entdeckt. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer in seiner Abwesenheit zwischen 09:50 und 10:35 Uhr in der Lindenallee gegen den Wagen gefahren. Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

