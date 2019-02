Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 386

Ein 20-jähriger befuhr mit seinem Pkw die L386 von Rockenhausen in Richtung Marienthal. An der Einmündung L386/ K34 nach Rupperstecken prallte er aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen eine dort stehende Eiche. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit wurde, verstarb er noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

