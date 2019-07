POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 06.07.2019 gegen 12:15 Uhr kommt es zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einen Autofahrer auf der Mahlastraße in Frankenthal. Als die 57Jährige Autofahrerin nach links in die Julius-Bettinger-Straße abbiegen will, überholt zeitgleich ein, von hinten in gleiche Fahrtrichtung kommender, Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß der linksabbiegenden PKW und dem überholenden Motorrad. Der 59-Jährige Zweiradfahrer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich etwa auf 3000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

