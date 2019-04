Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Todesfelde - Skoda überschlägt sich, Fahrer war alkoholisiert

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Dorfstraße (Landesstraße 78) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher war alkoholisiert und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Gegen 2 Uhr soll der Fahrer Zeugenangaben zufolge mit quietschenden Reifen das Veranstaltungsgelände des örtlichen Osterfeuers verlassen haben und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Siedlungsstraße gefahren sein. Nachdem der Mann den Skoda linksseitig gegen einen Kantstein gelenkt hatte, überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Grundstück liegen.

Der 26 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Segeberg erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Da die alarmierten Polizeibeamten bei ihm an der Unfallstelle einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,84 Promille festgestellt hatten, entnahm ein Arzt im Krankenhaus auch eine Blutprobe. Darüber hinaus stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

Glücklicherweise wurden angesichts des in unmittelbarer Nähe stattfindenden Osterfeuers keine Unbeteiligten verletzt.

Am verunfallten Wagen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Schaden an dem betroffenen Grundstück beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

