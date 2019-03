Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am 15.3.19, in der Zeit von 12:15 bis 12:30 Uhr, stellte ein PKW-Fahrer seinen Audi Q3 auf dem Parkplatz am SBK ab. Während dieser kurzen Zeitspanne wurde durch ein anderes Fahrzeug die Tür der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1500.- EUR. Der Verursacher entfernte sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell