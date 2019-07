POL-PDLD: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Polizeidirektion Landau

Am 2.7.19, gegen 10.40 Uhr, befuhren 3 Verkehrsteilnehmer die Kurtalstraße in Bad Bergzabern, in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Bismarckstraße hatte sich ein Rückstau gebildet, weshalb das erste und zweite Fahrzeug abbremsen mussten. Die Fahrerin des dritten PKW, eine 87-jährige Frau, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das zweite, stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde dieser PKW nach vorne auf den ersten PKW geschoben und total beschädigt. An den beiden anderen PKW entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

