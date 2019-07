Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 28.-30.6.2018, Veranstaltungen "Tropical-Beach & La Fiesta" auf neuem Messplatz

Landau (ots)

An den beiden Veranstaltungsabenden des Beach-Festivals auf dem neuen Messplatz in Landau waren am letzten Wochenende mehrere Kräfte der Polizei Landau im Einsatz. Hierbei beschränkte sich das Eingreifen der Polizei hauptsächlich auf begangene Verkehrsdelikte rund um das Veranstaltungsgelände. Im Ergebnis wurden

- 13 Trunkenheitsfahrten verhindert, indem Fahrzeugführer/-innen vor Fahrtbeginn der Alkoholkonsum mittels Atemalkoholtestgerät verdeutlicht wurde - 8 Kfz-Führer/-innen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit Promillezahlen bis zu 1,64 Promille angezeigt; die Folge waren Blutentnahme, Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und Führerschein - 2 Pkw-Führer/-innen mit Atemalkoholtestwerte von 0,86 und 0,94 Promille festgestellt und sehen einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot von mindestens 1 Monat entgegen - 5 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit dem Führen von Kraftfahrzeugen festgestellt. Diese führen zu entsprechenden Ermittlungsverfahren; hierbei wurden geringe Mengen von Amphetamin und Extasy aufgefunden und sichergestellt.

Auf und um das Festivalgelände mussten 14 Platzverweise nach dem Polizeiordnungsgesetz gegen Besucher, die durch übermäßigen Alkoholkonsum gegenüber anderen Festivalbesuchern verbal aggressiv wurden, ausgesprochen werden. Zwei Festivalbesucher kamen der mehrmals ausgesprochen Aufforderung nicht nach und mussten aufgrund ihrer Aggressivität und Uneinsichtigkeit für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen werden. Die Grundstimmung der meisten Besucher auf dem Festivalgelände war sehr positiv. Der An- und Abreiseverkehr der täglich ca. 4500 Besucher bedurfte des regulierenden Eingreifens durch die Polizeikräfte.

