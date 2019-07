Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Obere Hauptstraße, 1.7.2019, 14.30 Uhr Unfall mit leicht verletztem 8-jährigem Kind; Pkw-Fahrerin begeht Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf dem Gehweg fahrenden 8-jährigen Jungen und einem silberfarbenem Pkw-Cabriolet kam es am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 15.00 Uhr in Herxheim in der Oberen Hauptstraße Höhe Nr. 22. Das Kind befuhr allein den Gehweg in westlicher Richtung. Eine Fahrerin eines silbernen Cabriolets übersah das radelnde Kind auf dem Gehweg, als sie aus einer Parkplatzausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Kind leicht am Fuß verletzt. Am Kinderfahrrad wurde die Pedalstange verbogen. Die Cabriolet-Fahrerin hielt kurz an und fuhr dann, ohne auszusteigen, davon. Der Verkehrsunfall wurde auf der Dienststelle am Montagabend gemeldet.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

