Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, B38, 1.7.2019, 07.30 Uhr Pkw verliert Vorderrad

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten 37-jährigen Pkw-Fahrers kam es am Montagmorgen auf der B38 in Höhe Insheim. Der Pkw-Fahrer kam von der A65 und fuhr in westlicher Richtung, als sich aus ungeklärter Ursache das linke Vorderrad seines Pkw löste. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand bringen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500.--EUR. Es konnte festgestellt werden, dass die Radmuttern abgebrochen waren.

