Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kinder zündeln an Strauch

Germersheim (ots)

Eine Passantin meldete am Dienstagabend einen brennenden Grünstreifen im Industriegebiet Germersheim. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass vermutlich zwei Kinder an einem Strauch gezündelt haben, wodurch dieser in Brand geriet. Unbeteiligte Personen konnten das Feuer bereits mit Wasserflaschen löschen, sodass eine Ausbreitung verhindert wurde. Die Feuerwehr Germersheim war ebenfalls im Einsatz.

