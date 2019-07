Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - 70-Jähriger leistet Widerstand

Altdorf (ots)

Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen hetzte gestern Abend (01.07.2019, 19.30 Uhr) ein 70-jähriger Mann seinen Hund auf die eingesetzten Polizeibeamten. Da der Hund kein Interesse an den Beamten zeigte, ging der alkoholisierte Mann mit geballten Fäusten auf die Polizisten und beleidigte sie als "Deppen". Der Mann wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Jetzt muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

