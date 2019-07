Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Erst Kennzeichen, dann Fahrzeug gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

Am 30.06.2019 wurden zwischen 12:00 und 18:00 Uhr, die Kennzeichen an einem geparkten BMW, an einem Blumengeschäft in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern entwendet.

Am 01.07.2019 wurden in dem angrenzenden Bereich mehrere Autoschlüssel eines ansässigen Autohändlers aufgefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Firmengebäude eingedrungen waren und dort die Fahrzeugschlüssel entwendeten. Mit einem der Fahrzeugschlüssel wurde dann ein silberner Renault Clio gestohlen, an dem die zuvor entwendeten Kennzeichen angebracht wurden.

Zeugen, welche vom 30.06.2019-01.07.2019 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kurfürstenstraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

