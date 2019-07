Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim Freisbach: Fahrradfahrerin verstarb nach Verkehrsunfall

Freisbach (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg bei Freisbach ereignete sich am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 76-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zuzog. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Ludwigshafen verbracht und verstarb noch am selben Tag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein 52-jähriger Autofahrer mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Zur genauen Unfallrekonstruktion beauftragte die Staatsanwaltschaft Landau einen Gutachter.

