Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190605-3: Kind auf die Straße gefallen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (04. Juni) um 16:00 Uhr sind auf dem Markusweg zwei unbekannte Kinder an einem radfahrenden Kind vorbeigelaufen, das dadurch auf die Straße fiel. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der zehnjährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg des Markuswegs unterwegs. In Höhe der Kerpener Straße an einer Bushaltestelle liefen zwei Jungen zügig an ihm vorbei. Sie touchierten den Zehnjährigen, der dadurch auf die Fahrbahn fiel. Eine 58-jährige Autofahrerin, die auf dem Markusweg in Richtung Kerpen fuhr, leitete eine Notbremsung ein. Dennoch stieß das Fahrrad des Jungen gegen ihre rechte Fahrzeugseite. Die Beteiligten blieben unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Ein Zeuge beobachtete die Jungen, die sich zuvor in einem Gespräch mit einem älteren Herren befunden hatten. Sie seien nach seinen Angaben sehr unfreundlich zu ihm gewesen. Nach dem Unfall liefen die unbekannten Kinder in unterschiedliche Richtung.

Beide sollen zwölf bis 13 Jahre alt gewesen sein. Einer hatte dunkle Hautfarbe und trug eine Bundeswehrkappe mit dem Schirm nach hinten sowie eine schwarze Brille und T-Shirt. Der zweite hatte kurze, blonde Haare und trug eine orangene Sonnenbrille, ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

