POL-REK: 190605-1: BMW-Sonderedition entwendet - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter stahlen ein besonders umgebautes Motorrad von hohem Wert.

In der Zeit zwischen Montag (03. Juni) 22:00 Uhr und Dienstag (04. Juni) 16:00 Uhr stahlen Unbekannte ein Motorrad. Die BMW 1200 RGS "Superbike" in den Farben Blau, Silber und Gold war in einem Carport im Espenweg abgedeckt abgestellt. Die Maschine war ein Martin-Sonderbau mit speziell kleiner Bereifung. Der Wert des Motorrades liegt nach Angaben des Geschädigten (62) im fünfstelligen Eurobereich.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim sucht Zeugen und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Unbekannte gesehen, die entweder mit dem Motorrad davonfuhren oder es auf oder in einen Transporter luden? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

