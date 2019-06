Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190604-1: Ehrliche Finderin - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 42-jährige Frau fand auf dem Parkdeck der Giesler Galerie mehrere tausend Euro und übergab das Geld der Polizei.

Eine 42-jährige Frau aus Liederbach (Hessen) fand am Freitag (31. Mai) um 20:45 Uhr auf einem Parkdeck der Giesler Galerie "An der Alten Brauerei" mehrere tausend Euro Bargeld. Sie übergab das Geld einem Polizeibeamten. Der fertigte dazu eine Fundanzeige und leitete es weiter an die Stadt Brühl. Den Eigentümer oder die Eigentümerin des Geldes wird es sicherlich freuen, dass es noch ehrliche Menschen gibt, die sich an der Fundsache nicht unerlaubt bereichern. (bm)

