Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-5: Angeblicher Wasserwerker stahl Bargeld und Schmuck- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (31. Mai) eine ältere Dame in einem Wohnhaus abgelenkt und in einem unbeobachteten Moment Wertsachen gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Der unbekannte Mann gab glaubhaft an, dass er für ein Versorgungsunternehmen arbeite und dringend das Wasser im Haus abstellen müsse. Daraufhin ließ die ältere Dame (91) ihn in ihr Wohnhaus. Er gab an, im Bad etwas überprüfen zu müssen und ging mehrfach zwischen Keller und Bad hin und her. Für seine "Leistung" verlangte er 180 Euro. Die Dame holte aus einer oberen Etage Bargeld. Der Mann suchte erneut das Bad auf und verließ anschließend, ohne das verlangte Geld, das Haus. Als die 91-Jährige nachsah, stellte sie fest, dass Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld fehlten.

Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich keine Fremden ins Haus zu lassen! Bei angeblichen Notfällen lassen Sie trotzdem den Fremden vor der Tür warten und fragen Sie bei einer von Ihnen recherchierten Rufnummer nach. Holen Sie sich eine Vertrauensperson hinzu und lassen Sie unbekannte Personen nicht alleine in Ihren Räumlichkeiten. Anmerkung: Damit keine Rückschlüsse auf die genaue Wohnanschrift der 91-Jährigen gezogen werden können, haben wir bewusst auf Straße und Ortsteil verzichtet. (wp)

