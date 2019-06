Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-3: Handtaschenraub nach Feier - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einer 49-jährigen Frau entriss ein Unbekannter die Handtasche und flüchtete.

Nach einer Straßenbahnfahrt der Linie 7 aus Köln stieg eine 49-Jährige am Sonntag (02. Juni) um 06:45 Uhr an der Dürener Straße in Benzelrath aus und ging in Richtung Innenstadt. Auf der Gisbertstraße hielt ihr ein Unbekannter von hinten den Mund zu, brachte sie zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Der Täter lief in Richtung Innenstadt davon.

Der Mann war etwa 168 Zentimeter groß und schlank. Er trug ein langärmeliges, dunkles Oberteil.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

