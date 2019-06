Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-2: Fußgänger schwerverletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 65-jähriger Mann überquerte eine stark befahrene Straße und wurde von dem Auto eines 18-Jährigen erfasst. Der Fußgänger stand unter Alkoholeinwirkung.

Am Sonntag (02. Juni) ging ein 65-Jähriger um 14:50 Uhr nach einem Gaststättenbesuch auf dem Gehweg der Hahnenstraße in Richtung Sindorf. Ihn begleitete ein 57-Jähriger. Etwa in Höhe eines Blumenladens, kurz vor einem beampelten Fußgängerüberweges, beabsichtigten beide die Straße zu überqueren. Dazu riet, eigenen Angaben zufolge, der 57-Jährige, die vorhandene Ampel zu nutzen. Im gleichen Moment betrat der 65-Jährige zwischen den Parkbuchten und rückstauendem Verkehr die Fahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn näherte sich ein bei Grünlicht fahrender 18-jähriger Autofahrer, der mit weiteren Insassen in seinem Auto in Richtung Gymnich fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung stieß der Wagen gegen den 65-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der Verletzte wurde erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Insassen des beteiligten Wagens. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützte die Kollegen des Rhein-Erft-Kreises bei der Verkehrsunfallaufnahme. Die Sperrmaßnahmen dauerten bis etwa 18:50 Uhr an. (bm)

